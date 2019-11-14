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Adalet Ormanı'na hükümlüler tarafından 300 fidan dikildi

11 Kasım'da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşurken, bu kampanya Bilecik'teki hükümlüler kentteki Adalet Ormanı'na fidan dikerek destek verdi.

14.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:35Adalet Ormanı'na hükümlüler tarafından 300 fidan dikildi
11 Kasım'da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşurken, bu kampanya 'teki hükümlüler kentteki Adalet Ormanı'na fidan dikerek destek verdi.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcısı Hasan Selami Doğan'ın da katılım sağladı bir etkinlik ile "Geleceğe Nefes", kampanyasına yükümlüler destek verdi. 25 hükümlü Bilecik'te ki Adalet Ormanı'na 300 adet fidan dikerken, "Geleceğe Nefes", kampanyasına destek oldular. Cumhuriyet Savcısı Hasan Selami Doğan, etkinlikteki konuşmalarında, "11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu bu haftada geleceğe nefes kampanyasına katkı sağlamanın yaşattığı bir mutluluk var. Yeşili yaşatmanın ve korumanın her bireyin vatandaşlık görevidir ve bu anlamlı etkinliği katılan 25 yükümlüye teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Geleceğe Nefes, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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