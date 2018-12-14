Adalet Sizsiniz" Oyunu Seyircisiyle Buluştu

Antalya
'nın Kumlucu ilçesindeki Halk Tiyatrosunda, "Adalet Sizsiniz" adlı oyunu sergilendi. Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy
Kültür ve Sanat Merkezinde sahneye konulan "Adalet Sizsiniz" adlı tiyatro oyunu, izleyiciden büyük ilgi gördü.
Uğur Duran'ın yazıp yönettiği dört perdelik eserin tiyatro oyununu, CHP
Kumluca ilçe Başkanı Fahrettin Karaöz
ve Kadın Kolları Başkanı Rabia Demir'in de aralarında bulunduğu ve çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Adalet sistemindeki aksaklıkları konu edinen tiyatro oyununda oyuncuların ortaya koyduğu performans sanatseverlerden büyük beğeni topladı.
Gösteri sonunda tiyatronun kurucusu Kemal Bilal Öner
'e CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz tarafından plaket verildi.
Kumluca,Antalya
14 Aralık 2018 Cuma 12:54