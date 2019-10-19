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Adalı ve Çebi konuşma yapmayacak

Beşiktaş'ta yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, oy verme işlemi öncesinde konuşma yapmama kararı aldı.

19.10.2019 20:50Adalı ve Çebi konuşma yapmayacak
Beşiktaş'ta yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, oy verme işlemi öncesinde konuşma yapmama kararı aldı. Hürser Tekinoktay ise genel kurula seslenecek.

Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetiminin aldığı karar sonrasında yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayları da çalışmalarını son saatlere kadar sürdürdü. Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, yaptıkları organizasyonlarla genel kurul üyelerine yönetim kurulu listelerinde yer alan isimleri tanıttı. Bugün iki aday arasında da dostluk rüzgarları esti. Önce Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı'nın seçim ofisini ziyaret etti, ardından da Adalı, iade-i ziyarette bulundu. İki aday daha önce aldıkları kararları bugün de konuştu ve yarın yapılacak olan genel kurul öncesinde konuşma yapmama kararlarını tekrar etti. Bir diğer aday Hürser Tekinoktay ise, oy verme işlemi öncesinde 20 dakikalık konuşma hakkını kullanacağını açıkladı. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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