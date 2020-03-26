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Adalolu Farm davasında tutuklu sanık kalmadı

Dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla 42 kişinin yargılandığı Anadolu Farm davasında İsa Karademir'in de tahliye edilmesinin ardından, davada tutuklu sanık kalmadı.

26.03.2020 08:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:51
Adalolu Farm davasında tutuklu sanık kalmadı
Dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla 42 kişinin yargılandığı Anadolu Farm davasında İsa Karademir'in de tahliye edilmesinin ardından, davada tutuklu sanık kalmadı.

Kayseri 'de İsa Karademir'in kurucusu olduğu ve internet üzerinden faaliyet yürüten Anadolu Farm yöneticileri ve üyeleri hakkında, üyelerden para topladıkları iddiasıyla 2018 yılında soruşturma başlatılmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 41 sanığın yargılandığı davada 7 tutuklu sanığın 6'sı daha önceki celselerde tahliye edildi.

Kayseri Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile davaya katılan İsa Karademir, ticaret yapmak istediğini dolandırıcılık yapacak bir insan olmadığını, mağdur olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti yurt dışı yasağı getirerek İsa Karademir'in tahliyesine karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, 3. Sayfa

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