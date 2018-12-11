Adam Daha Önce Hiç Görmediği Bir Kızla Evlendi, Peçesini Kaldırdığında Büyük Sürprizle Karşılaştı !

11 Aralık 2018 Salı 20:17



11 Aralık 2018 Salı 20:17

Her insan aşık olduğu, değer verdiği biri ile evlenip hayatının sonuna kadar o kişiyle dertlerini, mutluğu, hüznü kısacası hayata dair her şeyi paylaşmak ister. Elbette tüm bunların gerçekleşebilmesi için evlilik gibi ilk önemli ve zorlu görevin yerine getirilmesi gerekmektedir. Abcak tüm zorluklarına rağmen düğünler çok keyifli ve güzel bir şeydir tabii ki sevdiğiniz kişi ile hayatınızı birleştiriyorsanız. Çünkü dünya genelinde farklı farklı evlenme şekilleri bulunmaktadır. Görücü usulü ile, tanışarak veya birbirini hiç görmeden evlenmek gibi. Bu farklılığın en büyük sebebi ise bölgeden bölgeye gelenek-göreneklerin ve kültürün farklılık göstermesidir.