Adam öldürmekten 18 yıl hapse mahkum edilen firari yakalandı
Mersin'de jandarma ekipleri, hakkında kasten adam öldürme suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.
17.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:46
Mersin 'de jandarma ekipleri, hakkında kasten adam öldürme suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Atakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik bölgede yaptığı çalışmalarda bir kişiden şüphelenerek, kimlik sordu. Şüpheli tarafından verilen kimlikteki fotoğrafın şahıs ile uyuşmadığını tespit eden ekipler, nüfus cüzdanının sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsı gözaltına alan ekipler, jandarma karakoluna götürdü. Burada şahsın gerçek kimlik bilgileri üzerinden GBT sorgusunu yapan ekipler, şüphelinin 'kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu ve arandığını tespit etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - MERSİN
Edinilen bilgiye göre, Atakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik bölgede yaptığı çalışmalarda bir kişiden şüphelenerek, kimlik sordu. Şüpheli tarafından verilen kimlikteki fotoğrafın şahıs ile uyuşmadığını tespit eden ekipler, nüfus cüzdanının sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsı gözaltına alan ekipler, jandarma karakoluna götürdü. Burada şahsın gerçek kimlik bilgileri üzerinden GBT sorgusunu yapan ekipler, şüphelinin 'kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu ve arandığını tespit etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - MERSİN
Kaynak: İHA
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