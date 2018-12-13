Adamı Darp Edip, Yere Savrulan Paralarını Yağmaladılar

Rusya'da sokak ortasında gündüz vakti yapılan bir gasp, amatör kamera tarafından kaydedildi.

PANİĞE KAPILIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

Siyah poşet içinde para taşıyan adamı takibe alan 2 hırsız, ara sokakta adama saldırdı. Saldırıda poşet yırtılırken, adam da yere düştü. Parasını vermek istemeyen adamı darp eden hırsızlar, sokaktan birilerinin bağırtılarını duyunca yerdeki bir miktar parayı alarak kaçtı.

YERDEN KALKIP PARALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI

Gaspçıların kaçmasının ardından yerden kalkan adam, paralarını toplamaya çalıştı.

İşte olay anından görüntüler;