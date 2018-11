Adana '1'inci Benim Okulum Eğitim Fuarı' Açıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 22:59



29 Kasım 2018 Perşembe 22:59

?1'inci Benim Okulum Eğitim Fuarı? açıldıTÜRKİYE'de ilk defa Adana 'da organize edilen, '1'inci 'Benim Okulum Eğitim Fuarı'bugün gerçekleşen törenle açıldı.2K Fuarcılık tarafından, Adana Büyükşehir Belediyesi Yüreğir ve Çukurova belediyeleri ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün de desteğiyle TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen, toplamda 79 eğitim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilen fuara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü , Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan , Adana İl Milli Eğitim Müdürvekili Muhammet Kabacık, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütok, 2K Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necati Katlav ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.HER SOKAKTA BİR ANAOKULUAçılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eğitimin toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, 'Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projelerle kentte 'okul öncesi eğitim' konusunda önemli bir sorumluluk üstlendik. Türkiye 'de eğitim alanında yapılan reformları ve reformist hareketleri yakından takip ediyoruz. Erken yaşta eğitim Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdırö dedi.Çağdaş toplumlarda eğitimin ırk ve etnik özellikleri gözetmeden her bireye eşit verilmesi gerektiğini kaydeden Sözlü, 'Türkiye'de 3-6 yaş grubu çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmeli. Adana özelinde aşağı Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam 'da zorunlu eğitime geçişe kadar olan süreçte çocuklarımızı her açıdan hazır hale getirmeliyiz. Bununla da yetinmeyin, bu çocuklarımızın anne ve babalarına da rehber öğretmenler aracılığı ile ulaşıp, onların toplumsal manada kaynaşmalarını üst seviyeye çıkartmalıyız. Her sokakta bir daireyi bulunduğu bölgedeki okula bağlı bir ana sınıfı haline getirmeliyizö diye konuştu.'GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'2K Fuarcılık Genel Müdürü Ayça Katlav ise yaptığı konuşmada 'inovasyon' kavramına dikkat çekerek, fuarcılık sektörüne 'yeni bir yaratıcılık' getirdiklerini söyledi. Katlav, '1'inci Benim Okulum Eğitim Fuarı' ile bugüne kadar alışılagelmiş fuarcılık anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını belirten Katlav şöyle konuştu:'İşte biz tam da bu noktada Türkiye'nin geleceği ve bu geleceği kurgulama adına eğitimin ne kadar önemli olduğunu bu fuarla birlikte ortaya koymaya çalıştık. Amacımız; eğitim ana temasında sektörün tüm paydaşlarını tek bir çatı altında bir araya getirip, kendilerini tanıtma adına bir fırsat sunmak. Bu fuar organizasyonuyla birlikte Adana'nın köklü eğitim kurumlarına vefa borcumuzu öderken, geleceğe sahip çıkma misyonumuzu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir bakıma Eğitim kurumlarımızın gücüne güç katıyoruzöAçılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve ziyaretçiler fuarda açılan standları gezerek incelemelerde bulundu.