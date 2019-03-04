Adana 11'inci Kattan Düşen Kadın Öldü

11'inci kattan düşen kadın öldü Adana
'da 32 yaşındaki Aydan Toplar, ziyarete gittiği ablasının oturduğu rezidansın 11'inci kattaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün merkez Seyhan
ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aydan Toplar, ablası Sultan Zorlu'nun oturduğu rezidanstaki daireye misafir olarak geldi. Genç
kadın, iddiaya 11'inci kattaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Toplar, Seyhan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Aydan Toplar kurtarılamadı. Aydan Toplar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana, Güncel
Kaynak: DHA