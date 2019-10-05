Haberler » Güncel » Haber

Adana 2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandı

2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandıADANA'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Duygu G. (25), pencereden aşağı düşerek ağır yaralandı.

05.10.2019 07:16
2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandı
ADANA'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Duygu G. (25), pencereden aşağı düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Duygu G., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden bir otomobilin üzerine düştü. Gürültüye uyanıp, yaralı halde yatan Duygu G.'yi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Duygu G., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana 2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandı

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:32 Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
10:32 Sokak hayvanları için su borusundan mama ve su kabı yaptı
10:31 Hırsızlık şüphelisi son girişiminde yakalandı
10:31 Kars'ta kartpostallık sonbahar görüntüleri
10:30 Takoran vadisi ve kanyonlarına ziyaretçi akını
10:30 Araçların üzerine devrilen okul çatısı havadan görüntülendi
10:30 Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü