ADANA 20 yıllık eşi tarafından terk edilen adam Çocuklarımı istiyorum

20 yıllık eşi tarafından terk edilen adam: Çocuklarımı istiyorumADANA'da 20 yıllık eşinin 2 çocuklarını ve biriktirdikleri altınları da yanına alarak kendisini terk ettiğini söyleyen Kubilay Yılmaz (51), çocuklarını uzun süredir göremediğini ve bir baba olarak çok acı çektiğini söyledi.

13.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:10
20 yıllık eşi tarafından terk edilen adam: Çocuklarımı istiyorum
ADANA'da 20 yıllık eşinin 2 çocuklarını ve biriktirdikleri altınları da yanına alarak kendisini terk ettiğini söyleyen Kubilay Yılmaz (51), çocuklarını uzun süredir göremediğini ve bir baba olarak çok acı çektiğini söyledi.
20 sene önce evlenen Kubilay Yılmaz ve D.Y. (40) çiftinin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. 13 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki erkek çocuklarıyla Adana'da ikametlerinde yaşayan çiftin iddiaya göre aralarında bir problem yoktu. İddiaya göre, D.Y., geçen yıl 25 Ağustos'ta eşinin kredi kartından 11 bin lira çekti ve evde bulunan 30 bin lira değerindeki altını da yanına aldı. 13 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki erkek çocuğunu da alarak evi terk eden D.Y., eşine de hiçbir bilgi vermedi. Olay günü eve döndüğünde eşi ve çocuklarını göremediğini ve sadece kızını kendisine bir not bıraktığını söyleyen Kubilay Yılmaz, "Kızım, 'Baba biz uzun bir süre yokuz, kafa dinlemeye gidiyoruz. Görüşürüz, seni çok seviyorum' diye not bırakmış. Bunu görünce polise haber verdim. Ekipler, inceleme başlattılar ve eşimin başka bir adamın yanına kaçtığını belirlediler" dedi. Çocuklarını yaklaşık bir yıldır göremediğini ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü kaydeden Kubilay Yılmaz, kızıyla sadece sosyal medya üzerinden zaman zaman konuşabildiğini ve kızının kendisine Antalya'da olduklarını söylediğini belirtti.
İKİ DEFA PARA YOLLADIM
Kızıyla sosyal medya üzerinden konuştukların da kendisine geri döneceklerini ama paraya ihtiyaçları olduğunu söylediğini belirten Kubilay Yılmaz, "Annem pişman oldu ve dönmek istiyor dedi kızım. Ben de 2 defa para gönderdim ama gelmediler" dedi. Eşinin telefon kayıtlarına ulaştığını söyleyen Kubilay Yılmaz, kaçmadan önce bir numarayla sık sık görüştüğünü tespit etti. Manevi ve maddi olarak yıkıldığını belirten Kubilay Yılmaz, "İhanete uğradım. Yuvam yıkıldı. Ama en önemlisi çocuklarım benden kaçırıldı. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarımı bulsunlar. Eşim beni sevmiyor olabilir ama çocuklarımı benden kaçıramaz. Bir babaya bu yapılmamalı. Sesimin duyulmasını istiyorum" diye konuştu. ADANA 20 yıllık eşi tarafından terk edilen adam Çocuklarımı istiyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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