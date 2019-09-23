Haberler » Güncel » Haber

Adana 26'ncı uluslararası adana altın koza film festivali başladı

26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı26'NCI Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bugün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

23.09.2019 12:32
26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
26'NCI Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bugün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Cannes Film Festivali'nden sonra en önemli festivallerin başında Adana Altın Koza Film Festivali'nin geldiğini söyleyen Karalar, Adana kültür ve sanat kenti. Bünyesinden çok sayıda değerli sanatçı çıkmış bir yer. Altın Koza Film Festivali bu kentin en önemli simgelerinden. Bu sene de tamamen işi bilen bir kadroyla hazırlanmış çok güzel bir festival olacak dedi.
Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise Adana Altın Koza Film Festivali'nin eski günlerine döndüğünü kaydetti.
Adana 26'ncı uluslararası adana altın koza film festivali başladı

Adana Altın Koza, Film Festivali, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:41 Boynuz taraklar Derya ustanın elinde şekilleniyor
13:41 Konya fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı
13:41 Spor mecnun otyakmaz iyi bir sezon bizi bekliyor
13:41 İstanbul başakşehir ikitelli organize sanayi bölgesi'nde yangın
13:41 Bartın 10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis yakaladı
13:40 Edirne açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
13:40 Su ve kanalizasyon müdürlüğü kış hazırlıklarını sürdürüyor