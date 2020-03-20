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ADANA 28 bin 500 kişilik Sabancı Camii'nde koronovirüs önlemi

28 bin 500 kişilik Sabancı Camii'nde koronovirüs önlemiTÜRKİYE'nin en büyük camilerinden olan Adana'daki Merkez Sabancı Camii'nde koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:42
28 bin 500 kişilik Sabancı Camii'nde koronovirüs önlemi
TÜRKİYE'nin en büyük camilerinden olan Adana 'daki Merkez Sabancı Camii'nde koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Cuma namazı kılınmadı. Koronovirüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla, camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Bu karar sonrası 28 bin 500 kişilik caminin bulunduğu Merkez Park'ın giriş ve çıkışlarında polis güvenlik önlemi aldı. Ayrıca ekip otolarıyla park içinde devriye gezdi. Merkez Cami'sinin 3 girişinde bulunan demir kapılar cami güvenliği tarafından kilitlendi. Ayrıca polis herhangi bir provokasyon yaşanmaması için cami çevresinde çevik kuvvet polisleriyle önlem aldı. Cemaat de alınan karara uyarak camiye gelmedi.
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ADANA 28 bin 500 kişilik Sabancı Camii’nde koronovirüs önlemi

Kaynak: DHA

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ADANA 28 bin 500 kişilik Sabancı Camii'nde koronovirüs önlemi
Etiketler : Polis, Adana, Güncel

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