Haberler » Güncel » Adana 3 bin 316 uyuşturucu hapla yakalanan kadın tutuklandı

Adana 3 bin 316 uyuşturucu hapla yakalanan kadın tutuklandı

Adana'da bir eve düzenlenen baskında 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

26.10.2019 11:17
Adana'da bir eve düzenlenen baskında 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde gözaltına alınan Yazgül C. (28), tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu ihbarı üzerine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, Yazgül C., gözaltına alındı.
Polis Seyhan ilçesi Narlıca, Aydınlar ve Ova Mahalleleri'nde de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Gökmen D. (30), Zülfü G. (38), Bekir A. (23) ve Vedat A. (19) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yazgül C. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana 3 bin 316 uyuşturucu hapla yakalanan kadın tutuklandı

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:10 Karadeniz'de zargana balıkçıların yüzünü güldürdü
14:10 Seyfe Gölü yüzlerce kuşu ağırlıyor
14:08 YYÜ heyetinin Ankara ziyareti
14:06 Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı (2)
14:06 Amasya'da 5 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası
14:06 Boya ustaları meslek belgesi için ter döktü
14:06 Ferrari F8 Spider 2020'de Türkiye'de
26.10.2019 14:11:43