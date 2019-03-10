Adana 3 Çerkes Kadın Resim Sergisi Açıldı

Adana
'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle, '3 Çerkes Kadın Karma Resim Sergisi' açıldı. Adana Çerkes Kültür Derneği sosyal salonunda düzenlenen serginin açılışını Vali Mahmut Demirtaş
'ın eşi Beyhan Demirtaş ve Dernek Başkanı Aysel Ateş birlikte yaptı. Resim sergisinde Feriha Eviren Kankoç, Songül Kınık
ve Yonca Doğbay Dinç adlı kadınların 50'ye yakın yağlı boya resimleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Eserleri tek tek inceleyen Beyhan Demirtaş, kültür sergilerinin, sanatsal faaliyetlerin mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, Her şey sanatla başlıyor. Sergileri gezerken tüm düşünceler dağılıyor, kafa rahatlıyor dedi. Sergiye katılımları için Beyhan Demirtaş ve tüm misafirlere teşekkür eden Çerkes Kültür Derneği Başkanı Aysel Ateş ise, Geçmişten bugüne Çerkes kültürünü farkı sanat dallarında sergilemek, daha farklı kitlelere ulaşmak, gençlerimizi sanata yönlendirmek çağımızda çok önem teşkil etmektedir. Bu anlamda çalışmalar yapan başarılı Çerkes kadınlarımıza kültüre katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu organizasyon sergimizin açılışını yapan sayın Valimizin eşi Beyhan Demirtaş hanımefendiye ve misafirlerimize teşekkür ederiz dedi.
Adana, Güncel
Kaynak: DHA