21.06.2019 16:52
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ADANA 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi CANKUR ekibi kurtardı

3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi CANKUR ekibi kurtardıAdana'da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi CANKUR ekibi kurtardı
Adana 'da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Terim Sokak 'ta bir kedinin çıktığı ağaçtan 3 gündür inemediğinin ihbar edilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı CANKUR ekibi harekete geçti. CANKUR ekibi, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde alıp aşağıya indirdi. CANKUR görevlileri, 3 gündür ağaçtan inemediği belirtilen kediyi bölge esnaflarından birine sahiplendirdi.ADANA 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi CANKUR ekibi kurtardı
Kaynak: DHA
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