ADANA 3'üncü Karpuz Festivali yapıldı

3'üncü Karpuz Festivali yapıldıADANA Valiliği koordinesinde, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Karpuz Festivali'nin 3'üncüsü gerçekleştirildi. En iyi karpuz, karpuz yeme ve karpuz taşıma yarışmalarının gerçekleştirildiği festivalde, ünlü sanatçı Rafet El Roman sahne aldı. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta gerçekleştirilen 3'üncü Karpuz Festivali'ne Adana Valisi Mahmut Demirtaş , İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş , kent protokolü ve binlerce Adanalı katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Demirtaş, yıllık 4 milyon ton civarında olan Türkiye 'nin toplam karpuz üretiminin, yüzde 25'i olan yaklaşık 1 milyon tonluk bölümünü Adanalı karpuz üreticilerinin karşıladığını söyledi. Çukurova 'nın bereketli topraklarında üretilen her bir ürüne sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirten Demirtaş, "Ürettiğimiz her bir ürünü Adana markasına, ilimiz ve üreticilerimiz için katma değere dönüştüreceğiz. Bu ürünlerin coğrafi işaretlerini alacak, ürettiğimiz tüm ürünleri Adana ile özdeşleştireceğiz. Bununla birlikte tanıtım faaliyetlerimizi de çeşitlendirerek artıracağız. İl ekonomimizin can damarı ve lokomotifi olan tarımsal üretime, her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale dönüşen, yurt içinde ve dışında büyük yankı uyandıran, kültür ve sanat festivallerine, tarımsal üretim temalı yeni festivalleri de katarak, kent kültürümüze ve turizmine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.YARIŞMALAR, FESTİVALİ RENKLENDİRDİKonuşmalarından ardından yarışmalara geçildi. Adana genelinde üreticilerin özenle yetiştirdiği karpuzlar, birbirleriyle yarıştı. En iyi karpuz ödülünü alan çiftçi Mete Akyol 'a Cumhuriyet Altını, ikinci olan çiftçi Metin Kaya 'ya yarım Cumhuriyet Altını, 3'üncü olan çiftçi Cengizhan Çay 'a ise çeyrek Cumhuriyet Altını verildi. Daha sonra çocukların karpuz yeme yarışmasına geçildi. Ellerini değdirmeden büyük bir dilimi ilk olarak bitiren 3 çocuğa ise bisiklet hediye edildi. Son olarak karpuz taşıma yarışması ise heyecanla izlendi. 5 karpuzu sırayla en hızlı taşıyanlar ödüllendirildi.RAFET EL ROMAN DİNLEYENLERİ EĞLENDİRDİFestival gecesinin sonunda ünlü şarkıcı Rafet El Roman sahne aldı. Vali Demirtaş, kent protokolü ve Rafet El Roman, sahnede karpuz kesti. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıları ile yeni albümünden eserleri, Adanalı sevenleri için seslendiren Rafet El Roman, katılımcıları eğlendirdi.