Adana 56 Yıl Sonra Öğretmenine Duygusal Ziyaret

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'ın İskenderun
ilçesinde Namık Kemal
İlkokulu'nda 1957-1962 yılları arasında sınıf öğretmeni Meliha Şükran Karakullukçu'nun(85) öğrencisi olan ve şu an bir holdingde yöneticilik yapan Mehmet Dönmez(68), aradan geçen 56 yıldan sonra öğretmenini Adana
'daki evinde ziyaret etti.Uzun bir süreden sonra öğretmenini yeniden görmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Dönmez, Çocukluk
günlerime geri döndüm dedi.Emekli sınıf öğretmeni Meliha Şükran Karakullukçu ise 56 yıl aradan sonra öğrencisini görmenin şaşkınlığını yaşadığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Daha önce Mehmet Dönmez ile telefonla görüştüğünü belirten emektar öğretmen, şöyle konuştu Mehmet Bey
beni özel günlerde arıyordu. Fakat bir dönem benim telefonum bozuldu. Ondan sonra Mehmet Bey ile bir daha konuşamadık. Bir gün evde otururken çocuklarıma Mehmet Bey'in bana ulaşamadığını ve bu duruma üzüleceğini söyledim. Nitekim kendisi bana ulaşamayınca ağlamış. Neyse ki numarasını tekrardan bulduk konuştuk. Türkiye
'nin birçok kentinde görev yaptım. Yüzlerce evladım oldu. İşte evlatlarımdan birisi olan Mehmet Bey de 56 yıl sonra beni görmeye geldi. Günümüzdeki öğrenciler de aynı hassasiyeti gösterirlerse ve öğretmenlerine değer verirlerse bizler çok mutlu oluruz.
Yıllar sonra birbirini gören Dönmez ve Karakullukçu uzun bir süre sohbet ederek eski günleri yad etti. Dönmez, bundan sonra sık sık Adana'ya gelerek öğretmenini ziyaret edeceğini söyledi.
02 Aralık 2018 Pazar 10:33