ADANA 7 kişinin taşınması gerektiği minibüsten 35 kişi çıktı, 44 bin TL ceza yazıldı

7 kişinin taşınması gerektiği minibüsten 35 kişi çıktı, 44 bin TL ceza yazıldıADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla 7 kişinin taşınabileceği 14 kişi kapasteli minibüsün içinden sürücüyle birlikte 35 tarım işçisi çıktı.

14.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:52
7 kişinin taşınması gerektiği minibüsten 35 kişi çıktı, 44 bin TL ceza yazıldı
ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla 7 kişinin taşınabileceği 14 kişi kapasteli minibüsün içinden sürücüyle birlikte 35 tarım işçisi çıktı. Polis yapılan incelemelerin ardından minibüs sahibine, sürücüye ve tarım işçilerine toplamda 44 bin 452 TL para cezası kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri, dün öğle saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolundaki kontrol noktasından geçen araçları durdurup, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Mersin yönünden Adana'ya gelen tarım işçilerinin taşındığı minibüsü durduran polis ekipleri, kontrol için aracın arka kapısını açtı. Yapılan kontrolde koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla 7 kişi taşıması gereken 14 kişilik minibüsün içinde sürücüyle birlikte 35 kişi bulunduğu belirlendi. Polis, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı minibüsteki tarım işçilerini araç içinden tek tek sayarak çıkardı. Bir kısmı Suriyeli olan tarım işçileri yasaklardan haberi olmadıklarını belirtti. Minibüs sürücüsü Ahmet Sefa (30) ise iş verenin kararı ile olması gerektiğinden fazla kişi taşıdığını söyledi.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından sürücüsüye ticari taşıma yolcu belgesi ve ehliyeti olmadığından, araç sahibine minibüsün amacı dışında kullanılmasından, araçtaki 35 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 44 bin 452 TL idari para cezası kesti. Minibüs ise çekilerek 60 gün trafikten men edildi. ADANA 7 kişinin taşınması gerektiği minibüsten 35 kişi çıktı, 44 bin TL ceza yazıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel, Haber

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