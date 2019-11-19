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Adana 80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı

80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladıAdana'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Rahime B. (80), tartıştığı dini nikahlı eşi Celal S.'yi (63) başından ve kollarından bıçakladı.

19.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:08
80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı
'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Rahime B. (80), tartıştığı dini nikahlı eşi Celal S.'yi (63) başından ve kollarından bıçakladı. Tedavisi yapılan Celal S., Hep kadınlar şiddete uğruyordu. Şimdi ben şiddete uğradım dedi.
İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde iddiaya göre, Rahime B., eşi vefat edince Celal S. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Aradan geçen süre içinde Rahime B., ilk eşinden olan çocuklarından birinin izini kaybetti. Bunun üzerine yaşlı kadın, sürekli alkol almaya başladı. Giderek psikolojik sorunlar yaşayan Rahime B. olay günü Celal S. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine kadın, mutfaktan aldığı bıçakla Celal S.'yi başından ve kollarından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Celal S., ambulansla hastaneyle kaldırıldı. Polis Rahime B.'yi gözaltına alındı. Kadın sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
'ŞİMDİ ERKEK ŞİDDETE UĞRADI'
Olayın ardından Rahime B., ilk eşinden olan çocuklarının evine gitti. Yaralı Celal S. ise tedavisinin ardından evine döndü. Sürekli kadınların şiddet görürken, aynı olayın kendisinin başına geldiğini anlatan Celal S., Çocuğunu bulamayınca psikolojisi bozuldu. Sürekli içki içmeye başladı. Kendisine bırakmasını söyledim ama beni dinlemedi. Beni önce odunla dövüp sonra bıçakladı. İstesem ben de onu döverdim ama yapmadım. Hep kadınlar şiddet görüyor diyorlar. Şimdi ben de bu şiddete maruz kaldım dedi.
Adana 80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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