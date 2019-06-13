ADANA 82 motor sürücüsüne 117 bin lira ceza kesildi

82 motor sürücüsüne 117 bin lira ceza kesildiAdana
'da polis, kent genelinde yaptığı motosiklet uygulamasında kurallara uymayan 82 motosiklet sürücüsüne 117 bin 339 lira para cezası yazdı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Asayiş Şube ve Trafik Denetleme ekipleri kent genelinde yakalamalı, hacizli ve tescilsiz motosikletlere yönelik uygulama yaptı. 52 polisin yaptığı denetimlerde 356 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 38 motosiklet trafikten men edilirken, 82 motosiklet sürücüsüne 117 bin 339 lira para cezası yazıldı.
Denetimlerin süreceği öğrenildi.
Kaynak: DHAPolis
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