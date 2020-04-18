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ADANA 82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi

82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendiADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Arıkan, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

18.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:00
82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Arıkan, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Arıkan, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de etkisi de devam ediyor. 2 Nisan günü yaşadığı Adana 'nın Tufanbeyli ilçesindeki evinde yüksek ateş nedeniyle sağlık görevlilerine başvuran Mustafa Arıkan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arıkan'a yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı ve hemen tedaviye alındı. Arıkan'ın diğer aile bireylerinin ise testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Tedaviye alınan Mustafa Arıkan yaklaşık 15 günün ardından koronavirüs hastalığını atlatarak taburcu oldu. Evine getirilen ve istirahata çekilen Arıkan, "Tedavimde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. ADANA 82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Arıkan, Tufanbeyli, Adana, Güncel
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