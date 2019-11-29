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Adana-'a sınıfı' afişine, sanatçıların hayranlarından tepki

'A sınıfı' afişine, sanatçıların hayranlarından tepkiADANA Büyükşehir Belediyesi'nce 'A sınıfı' başlığıyla Adanalı bazı ünlülerin isminin yazılıp, kentin belirli noktalarına asılan afişlere, adı yer almayan Ferdi Tayfur, Murat Kekilli, Murat Göğebakan, Aytaç Arman ve Yaşar'ın hayranlarından...

29.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:53
'A sınıfı' afişine, sanatçıların hayranlarından tepki
ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce 'A sınıfı' başlığıyla Adanalı bazı ünlülerin isminin yazılıp, kentin belirli noktalarına asılan afişlere, adı yer almayan Ferdi Tayfur, Murat Kekilli, Murat Göğebakan, Aytaç Arman ve Yaşar'ın hayranlarından tepki geldi.
Kent merkezinin belli noktalarına '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlaması için asılan afişlerde; Adanalı olan Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Güney, Ayşe Arman, Müslüm Gürses, Ali Özgentürk, Fatih Terim, Timur Savcı, Etem Çalışkan, Suna Kan, Haluk Levent, Abidin Dino, Kıvanç Tatlıtuğ, Menderes Samancılar, Şener Şen ve Nebil Özgentürk'ün isimlerine yer verildi. Afişlerde Adanalı bazı sanatçıların isminin olmaması ise hayranları tarafından tepkiyle karşılandı. Kentte yaşayan ve Ferdi Tayfur hayranı olduğunu belirten Hüseyin Koca (38), afişleri gördüğünde gözlerinin Adanalı sanatçıyı aradığını söyledi. Tayfur'un, Adanalılar için çok değerli olduğunu belirten Koca, Evet, afişte ismi bulunan sanatçılarımız da çok değerli ismiler. Fakat Ferdi Tayfur'un unutulması, biz hayranlarını çok üzmüş ve kendisine de saygısızlık olmuştur. Böyle büyük sanatçıların isimleri de orada olmalıydı. Ferdi Tayfur'un öldükten sonra mı değeri bilenecek dedi.
'UNUTULAN İSİMLER, ADANA İÇİN ÖNEMLİ'
İşe giderken, her gün afişleri gördüğünü ve üzülerek baktığını anlatan Mustafa Özgür (29) ise yapılan çalışmanın eksik olduğunu savunarak, Ferdi Tayfur, Murat Göğebakan ve unutulan birçok isim Adana için çok önemli sanatçılar. Ferdi Tayfur Adana'yı birçok yere tanıttı. Ferdi Tayfur emektar bir sanatçı diye konuştu.
60 yıldır Ferdi Tayfur dinlediğini ve eski sanatçıların ülke için altın değerinde olduğunu söyleyen emekli Mustafa Ezgin (66) de Ferdi Tayfur sevilmez mi, unutulur mu Benim kendisiyle tanışıklığım da var. Birlikte maçlara giderdik, sohbet ederdik. Burada ismini görmeyi canı gönülden isterdim dedi.
Emekli Emel Özışık (65) ise bazı isimlerin afişlere konulmasının unutulmuş olabileceğini ve bu durumun eleştirilmesini doğru bulmadığını söyledi.
Adana-'a sınıfı' afişine, sanatçıların hayranlarından tepki

Murat Göğebakan, Ferdi Tayfur, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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