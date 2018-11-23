23 Kasım 2018, 09:33
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Adana Adana'da Hava Destekli Pkkkck Operasyonu 16 Gözaltı

Adana'da hava destekli PKKKCK operasyonu 16 gözaltıGökhan KESKİNCİADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKKKCK'ya finansal destek sağlayıp, teröristlere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 16 kişi, şafak vakti hava destekli operasyonda gözaltına alındı.

Adana'da hava destekli PKKKCK operasyonu 16 gözaltı

Gökhan KESKİNCİADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKKKCK'ya finansal destek sağlayıp, teröristlere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 16 kişi, şafak vakti hava destekli operasyonda gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla PKKKCK'lılara yardım ve yataklık ettikleri, ve örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen kişilerin evleri tespit edildi. Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerinden çok sayıda polisin katılımıyla kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde şafak vakti 26 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda evelerde arama yapan ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında bazı kişilerin de arandığı belirtildi. Adana
23 Kasım 2018 Cuma 09:33