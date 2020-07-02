ADANA Adana'da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltı

Adana'da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltıADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 150 bin TL olan 84 kilo kıyılmış tütün, 44 bin adet doldurulmuş makaron, 510 bin adet boş makaron ele geçirildi.

02.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:22
Adana'da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltı
ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 150 bin TL olan 84 kilo kıyılmış tütün, 44 bin adet doldurulmuş makaron, 510 bin adet boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kaçak tütün ve ürünlerinin satışının yapıldığı belirlenen adreslere yaptığı baskında, piyasa değeri 150 bin TL olan, 44 bin doldurulmuş makaron, 84 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 900 boş sigara paketi, 3 bin 371 puro ve bin 50 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜM DÖKÜMÜ
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Baskın yapılan adresteki tütün malzemeleri
Kutulanmış ve poşetlenmiş tütünler
Kutulanmış boş sigaralar
Haber-Kamera: ADANA (DHA)
ADANA Adana’da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber
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