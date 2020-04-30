Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ADANA Adana'da kebapçıların yoğun iftar siparişi mesaisi

Adana'da kebapçıların yoğun iftar siparişi mesaisiKEBABIN başkenti Adana'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lokantalarda kebap yiyemeyen vatandaşlar, paket servis siparişlerinde yoğunluk oluşturuyor.

30.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:56
Adana'da kebapçıların yoğun iftar siparişi mesaisi
KEBABIN başkenti Adana'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lokantalarda kebap yiyemeyen vatandaşlar, paket servis siparişlerinde yoğunluk oluşturuyor.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ve zengin iftar masaları, yerini mesafeli ve mütevazı sofralara bıraktı. Kebabın başkenti Adana'da ise restoranlarda iftarını açamayan vatandaşların imdadına, kebap ustaları yetişti. Günün ilk ışıklarından itibaren eti zırhtan geçiren ve şişlere takan kebap ustaları, iftar saatlerinde pişirdikleri kebapları ve hazırladıkları birbirinden lezzetli meze ile salataları kentin dört bir yanına yoğun şekilde paket servisiyle ulaştırıyor.
Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Adanalılar'ı mağdur etmemek için yüksek tempolu mesai yaptıklarını belirterek şunları söyledi:
"Adanalı yemeksiz durur fakat kebapsız duramaz. Adanalıların panzehiri kebaptır. Biz onların ayağına götürüyoruz. Pakete yoğun şekilde talep var. Vatandaşlar normal şartlar altında buraya geldiklerinde karşılaştıkları servis neyse aynısını paket olarak sunuyoruz. Adanalı kebapçılar olarak Adanalılar'ın kebabı çok sevdiğini biliyoruz. Onları kebapsız bırakmamak için de hepimiz mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki Adana kebap cenneti. Dünyanın her tarafından kebap için Adana'ya geliyorlar. Kebapsız olmaz."
ADANA DEMİRSPORLU FUTBOLCU: ADANALILAR KEBABI ÇOK SEVİYOR
3 yıldır Adana'da yaşayan, Elazığ doğumlu Adana Demirspor'un futbolcusu Adil Demirbağ ise kebabı çok sevdiğini ve artık kendini Adanalı gibi hissettiğini vurgulayarak, "Kebap ustalarımız da şu salgın günlerinde bizleri kırmayıp, kuryeyle evlerimize kadar kebabı getiriyor ve iftarımızı açıyoruz. Adanalılar kebabı çok seviyor. Salgın olsa da vazgeçmiyoruz. Elbette koronavirüs salgını bittikten sonra da kebapla buluşup, ziyafetler vereceğiz" dedi. ADANA Adana’da kebapçıların yoğun iftar siparişi mesaisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Trabzon’da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haberler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
İstanbul’da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Malezya’da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Haberler
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Haberler››Güncel››ADANA Adana'da kebapçıların yoğun iftar siparişi mesaisi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:04: flaş//2 - Haber 19:04: Akhisar'da uyuşturucu üretilen eve baskın - Haber 19:04: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 93 kişi hayatını kaybetti, toplam... - Haber 19:04: Son 24 saatte 4 bin 846 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 48 bin... - Haber 19:04: Tofaş üretime ara verme süresini 11 Mayıs'a uzattı - Haber 19:02: Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi - Haber 18:12: Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı - Haber 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:08: Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı - Haberler 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor