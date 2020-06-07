ADANA Adana'da müzisyenler, düğün salonlarının açılmasını istiyor

Adana'da müzisyenler, düğün salonlarının açılmasını istiyorADANA'da müzisyenler, koronavirüs nedeniyle yasaklanan düğünlerin, gerekli önlemler alınarak yeniden başlamasını beklediklerini söyledi.

07.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:44
Adana'da müzisyenler, düğün salonlarının açılmasını istiyor
ADANA'da müzisyenler, koronavirüs nedeniyle yasaklanan düğünlerin, gerekli önlemler alınarak yeniden başlamasını beklediklerini söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, birçok toplu etkinlik gibi düğün ve nişan salonları da kapatıldı. 17 Mart'tan bu yana kapalı olan salonlar, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımları kapsamına da alınmadı. Adana'da hem çiftler hem de sektördeki müzisyenler, gerekli tedbirlerin alınarak düğün ve nişan organizasyonlarının başlamasını bekliyor.
'1500 KİŞİ EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR'
Beraberindeki müzisyenlerle Atatürk Parkı'nda açıklama yapan Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Adana İl Başkanı Abdurrahim Dursun, salgın sürecinde alınan tedbirlere uyduklarını, artık düğün sezonunun başlamasını beklediklerini söyledi. Sosyal mesafenin gözetilerek düğünlerin yapılabileceğini düşündüklerini kaydeden Dursun, "Adana'da salgından ötürü düğün ve eğlence sektörü durmuş durumda. Bu sektörde çalışan 1500 kişi evine ekmek götüremiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz" dedi. ADANA Adana’da müzisyenler, düğün salonlarının açılmasını istiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adana, Güncel, Haber

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