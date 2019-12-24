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Adana-adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (2)METREKAREYE 112 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜAdana'da gece boyu etkili olan şiddetli yağışla birlikte metrekareye 112 kilo yağış düştüğü bildirildi.

24.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:58
'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (2)
METREKAREYE 112 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ
Adana'da gece boyu etkili olan şiddetli yağışla birlikte metrekareye 112 kilo yağış düştüğü bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürü Serdar Aygün, ilçesinde yapılan ölçümler sonunda yağışın tahminler ölçüsünde gerçekleştiğini kaydetti. Aygün, şiddetli yağışın bugün ve yarın etkisini sürdürmesini, perşembe günü ise azaltmasını beklediklerini söyledi.
'TURUNCU KOD' VERİLDİ
Öte yandan meteoroloji uyarı merkezinde; Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Antalya bölgesi için 'turuncu kod' verildi. Sıklıkla görülmeyen durumlarda verilen uyarı, hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğuna dikkat çekiyor. Uyarıda, tedbirli olunması ve güncel meteorolojik koşullar ile tahminlerin takip edilmesi konusunda bilgi veriliyor.
Adana-adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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