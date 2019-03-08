Adana Adliyesi'nde Kadınlara '8 Mart' Karanfili

Kaynak: İHA

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kadına yönelik şiddetin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı organlarının hakkaniyet ve adalet ilkeleri gözetilerek görevlerini yapmaya devam edeceğini söyledi.Adana Adliyesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak ile Başsavcı vekilleri, mahkeme ve kalemleri dolaşarak çalışan tüm kadın personel ile adliyede bulunan vatandaşlara karanfil verip Kadınlar Günü'nü kutladı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olarak kadınlara yönelik olumsuz eylemleri önlemek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül, "Dünyaya gelişimizden ölümümüze kadar hayatın her aşamasında varlıklarıyla hayatı yaşanılabilir kılan, yokluklarında eksikliklerini derinden hissettiğimiz tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadına karşı şiddetin önlenmesi, tüm devlet organlarının asli görevleri arasında yer almaktadır. Kadına yönelik her türlü şiddet içeren eylemlerin en ağır şekilde cezalandırılması için de yargı organları hakkaniyet ve adalet ilkelerini gözeterek üzerlerine düşen görevi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir" diye konuştu.Yurdagül, sosyal ve adli destek sağlanması amacıyla Türkiye'de 7 il ile birlikte ilk kez Adana'da da hayata geçirilen Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile ikincil örselenmelerin önüne geçileceğini sözlerine ekledi. - ADANA