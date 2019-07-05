05.07.2019 14:30
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Adana Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı

ADANA'da, duruşma için gelen iki ailenin bireyleri arasında, adliye önünde bıçaklı kavga çıktı.

ADANA'da, duruşma için gelen iki ailenin bireyleri arasında, adliye önünde bıçaklı kavga çıktı. Olayda 3 kişi, yaralanırken, 1 polis memuru da kavganın sona ermesi için sıkılan biber gazından etkilendi.
Olay, öğle saatlerinde, Seyhan ilçesindeki adliye binasının önünde meydana geldi. 'Kız kaçırma' yüzünden bir süre önce kavga eden iki ailenin bireyleri, olayla ilgili duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi. Taraflar arasında, adliye binası önünde kavga çıktı. Bıçaklı 2 kişi, adliye girişinde saldırdığı İrfan, Ferhat ve Mahmut Gülsüm'ü yaraladı. Polisler ve çevrede bulunanlar, 3 yaralıyı adliyenin içine taşıdı. Polis, kavganın sona ermesi için havaya ateş açıp, biber gazı sıktı. Bu sırada 1 polis memuru da gazdan etkilendi. İrfan, Ferhat ve Mahmut Gülsüm, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bıçaklı 2 saldırgan, gözaltına alındı.


- Adana
Kaynak: DHA
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