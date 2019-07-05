05.07.2019 14:49
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Adana adliyesinde bıçaklı kavga 3 yaralı

Adana adliyesinde bıçaklı kavga 3 yaralıAdana'da adliye önünde duruşma öncesi 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi, 1 polis memuru da sıkılan biber gazından etkilendi.

Adana adliyesinde bıçaklı kavga 3 yaralı
Adana'da adliye önünde duruşma öncesi 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi, 1 polis memuru da sıkılan biber gazından etkilendi.
Olay, Seyhan ilçesinde bulunan adliye binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, bür süre önce kız kaçırma meselesi yüzünden bıçakla kavga eden 2 aile duruşma için beklemeye başladı. Bu sırada eli bıçaklı 2 şüpheli adliye girişinde bekleyen İrfan Gülsüm, Ferhat Gülsüm, Mahmut Gülsüm'e saldırıp yaraladı. Yaralılar polis ve çevredekiler tarafından adliye içerisine taşındı. Olayların büyümesi üzerine polis havaya ateş açtı ve biber gazıyla kavgaya müdahale etti. Bıçaklı saldırgan 2 kişi gözaltına alındı. Bu sırada biber gazından bir polis memuru etkilendi.
Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana adliyesinde bıçaklı kavga 3 yaralı
Kaynak: DHA
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