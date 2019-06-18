Adana AFAD'dan deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Adana İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta deprem bölgesinde yıkılan binaların tespiti yapıldı. Daha sonra enkaz altında kalan yaralı ve ölülere ulaşıldı.



Adana AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, doğal felaketlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak amacıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Adana'daki çeşitli kurumların katılımıyla Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Merkeze yapılan temsili deprem anonsu üzerine çeşitli kurumlardan gelen yaklaşık 100 personel, depremin meydana geldiği bölgeye ulaşarak depremde yıkılan binaların tespitini yaptı.



Enkaz altında yaralı ya da ölülere ulaşmak için 'orada kimse var mı' diyerek seslenen AFAD ekipleri, tespit ettikleri enkaz noktalarına çeşitli aletlerle ulaştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, hayatını kaybedenler ise cenaze nakil aracıyla taşındı. Tatbikatta arama kurtarma işlemlerinin yanı sıra haberleşme, altyapı sorunlarının giderilmesi, barınma, psikolojik destek faaliyetleri de gerçekleştirildi.



Adana AFAD Arama Kurtarma Hizmet Grubu Başkanı Ali Yücetaş, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla birlikte malzeme yeterlilikleri göz önüne alınarak afetlerde etkin rol oynama konusunda çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Sivil toplum kuruluşlarını eğitmeye devam ediyoruz. En kısa zamanda Adana olarak afetlerde daha etkin, sayı olarak daha fazla, malzeme olarak daha tedarikli olarak çalışacağız. Bugün tatbikat sahasına ilk olarak ön keşif ekibi geldi. Binaların işaretlenmesinin ardından arama kurtarma ekipleri, kendi aralarında koordine olarak çalışmaları tamamladı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA