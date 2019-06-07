ADANA AĞIR YARALAYIP HASTANEYE GETİRDİĞİ ARKADAŞI ÖLDÜ, KENDİSİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: DHA

ADANA'da birlikte alkol aldığı arkadaşı İbrahim Kul'u bıçaklayarak ağır yaralayan S.Y., kendi arabasıyla hastaneye getirdi. Kul, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 'çocukluk arkadaşımdı' diyerek ağlayan S.Y. ise gözaltına alındı.Gece saat 01.00 sıralarında iddiaya göre Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde İ.K, S.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. S.Y., iddiaya göre yanında bulundurduğu bıçakla İbrahim Kul'u yaraladı. Daha sonra arkadaşının kan kaybettiğini görünce kendine gelen S.Y., otomobiline taşıdıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne getirdi.'ÇOCUKLUK ARKADAŞIM' DİYE AĞLADIYaraladığı arkadaşı İ.K.'yı otomobilin arka koltuğuna koyan S.Y., hastanenin girişini şaşırdı. Bu sırada çevredekilerden yardım isteyen S.Y.'nin yardım çağrısı üzerine yaralı İbrahim Kul, sedyeyle otomobilden alındı. 'Çocukluk arkadaşım' diyerek ağlamaya başlayan S.Y., durumunun ağır olduğunu öğrenmesi üzerine paniğe kapıldı. Bu sırada soruşturma yürüten polis ekipleri, S.Y.'yi gözaltına aldı. İbrahim Kul, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.