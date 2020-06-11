ADANA Ailesi 3 gündür kayıp olan Fazilet'i arıyor

Ailesi 3 gündür kayıp olan Fazilet'i arıyorADANA'da annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evden gece uyudukları sırada ortadan kaybolan Fazilet Ali Davut'tan (14) üç gündür haber alınamıyor.

11.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:21
Ailesi 3 gündür kayıp olan Fazilet'i arıyor
ADANA'da annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evden gece uyudukları sırada ortadan kaybolan Fazilet Ali Davut'tan (14) üç gündür haber alınamıyor. Kardeşinin kaçırıldığını düşünen Gazel Davut (15), 'Bulunmasını istiyoruz, içimiz yanıyor' dedi.
2 sene önce Suriye'deki iç savaşta babasını yitiren, annesi ve kardeşleriyle birlikte Adana'da amcasının evinde yaşayan Suriyeli Fazilet Ali Davut, iddiaya göre 8 Haziran gecesi hava sıcak olduğu için evin önünde bulunan yatakta uyumaya gitti. Davut'un ailesi ise gece kızlarının evde olmadığını fark etti. Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan aile gözyaşları içinde kaybolan küçük kızı aramaya başladı.
HER YERDE ARANIYOR
Fazilet'in Adana'ya geldiğinde beri tarlalarda tarım işçiliği yaparak ailesine maddi destekte bulunduğu öğrenildi. Aile olayı polise intikal ettirdikten sonra ekipler küçük kızı arama çalışmalarını başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polisin görüntülerde şüpheli bir araç gördüğü ve Fazilet'i bu araçtakilerin kaçırma ihtimali üzerinde durdukları belirtildi.
'KARDEŞİMİN BULUNMASINI İSTİYORUM'
Kardeşi Fazilet'in kaçırıldığını düşündüklerini söyleyen Gazel, annesinin ve kendilerinin perişan olduğunu söyledi. Annesi Helva Davut'un günlerdir gözüne uyku girmediğini kaydeden Gazel Davut, 'Kardeşim hava alacağım biraz da uzanacağım deyip dışarıdaki yatağa gitti. Bir saat sonra baktık ki yok. Aradık, taradık bulamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Kaçırıldığının düşünüyoruz. Bir problemi yoktu. Düşmanımız da yok. Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Allah rızası için onu bulun' diye konuştu.
Polisin Fazilet'i bulmak için arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. ADANA Ailesi 3 gündür kayıp olan Fazilet’i arıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, Adana, Güncel, Haber

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