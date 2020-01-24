Adana akaryakıt hırsızları tutuklandı

Akaryakıt hırsızları tutuklandı

ADANA'da 2 kamyonetten bin litre akaryakıt çalan 1'i Suriyeli, 2 kişi tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki kamyonetlerin yakıt kilit kapaklarını kıran şüpheliler toplamda bin litre akaryakıt çaldı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelilerin kullandıkları kamyonetin plakası saptandı. Kimlikleri saptanan, 'hırsızlık' suçundan sabıkalı Mustafa K. (34) ve Suriyeli Muhammed El Ş. (28) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA