27 Şubat 2019, 18:32
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Adana Akdeniz'de Petrol ve Doğalgaz Araması Başladı

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz araması başladıAKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğalgaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz araması başladı

AKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğalgaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.

Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondajla başlanacağı açıklandı. 4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi. Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA