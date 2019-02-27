Adana Akdeniz'de Petrol ve Doğalgaz Araması Başladı

Akdeniz
'de petrol ve doğalgaz araması başladı
AKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğalgaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana
'nın Karataş
ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.
Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan
Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondajla başlanacağı açıklandı. 4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA