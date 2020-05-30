ADANA Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi

Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldiADANA'nın Ceyhan ilçesinde, saman balyası yüklü kamyon, alev aldı.

30.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:53
Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, saman balyası yüklü kamyon, alev aldı. Balyaların tutuşmasıyla bir anda büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Ceyhan- Kıvrıklı- İmamoğlu yolunda meydana geldi. Yolda hareket halindeki saman balyalarıyla yüklü kamyon, bir anda bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden kamyon şoförü aracı yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Saman yüklü kamyon ise yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. ADANA Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Ceyhan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD’de Trump, destekçilerini Beyaz Saray’a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü Haber
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Kasap Nusret Gökçe’nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4’ü kardeş Haber
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Son Dakika: Türkiye’de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü Haber
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü
Haberler››Güncel››ADANA Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:49: Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin soruşturma - Haber 21:45: Son dakika haberi | Minneapolisliler protestolarda hasar gören yerleri temizliyor - MİNNEAPOLİS - Haber 21:43: Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili bilgilendirici video paylaşımı - Haber 21:41: Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,7 milyonu geçti - Haber 21:41: İtalya'da "turuncu yelekliler" adıyla ortaya çıkan grup hükümeti protesto etti - Haber 21:09: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı - Haber 21:07: İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı - Haber 20:45: George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı - Haberler 19:28: Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı - Haber 07:55: 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu - Haber