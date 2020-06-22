ADANA Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmek yasakmış

Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmek yasakmışADANA'nın Karataş ilçesi sahilinde Babalar Günü'nde oğlu Ali Ercan Kayağit (12) ile boğularak hayatını kaybeden Habip Karayiğit'in (40), denizde yasak bölgede suya girdikleri ortaya çıktı.

22.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:05
Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmek yasakmış
ADANA'nın Karataş ilçesi sahilinde Babalar Günü'nde oğlu Ali Ercan Kayağit (12) ile boğularak hayatını kaybeden Habip Karayiğit'in (40), denizde yasak bölgede suya girdikleri ortaya çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Karataş sahilinde meydana geldi. Babalar Günü'nde, babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesiyle çırpınmaya başladı. Karayiğit, oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılırken, Ali Ercan Karayiğit de denizde kayboldu. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan'ı bulmak için ekipler, gece saatlerine kadar arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmasına başlayan ekipler, minik Ali Ercan'ın cesedine ulaştı. Çocuğun cansız bedeni, denizden çıkarılıp, limana getirildi. Buradaki incelemenin ardından Ali Ercan Karayiğit'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
'BU ALANDA DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR'
Baba Habip Karayiğit ve oğlu Ali Ercan Karayiğit'in hayatını kaybettiği ve 'Orman Plajı' olarak bilinen bölgede daha önceki yıllarda da boğulma vakalarının yaşandığı bundan dolayı söz konusu bölgede denize girmenin yasaklandığı öğrenildi. Ayrıca bölgede denizin çok dalgalı ve ani derinleşen alanlar olması nedeniyle yasak kapsamına alındığı belirtildi. Baba ve oğlunun denize girdiği noktanın yaklaşık 15 metre ilerisinde Karataş Belediyesi'nin bu yasakla ilgili hem Türkçe hem de Arapça uyarı tabelası astığı görüldü. Bölgede denize girmek yasak olmasına ve boğulma vakalarına rağmen birçok kişinin yüzmeye devam ettiği görüldü. ADANA Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmek yasakmış

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, Ali Ercan, Karataş, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro satıldı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley’in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan’ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
TBMM’ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77’sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Haberler››Güncel››ADANA Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmek yasakmış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:49: Efeler'de yol çalışmaları devam ediyor - Haber 14:48: Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti - Haber 14:47: İslahiye'de, 17 ev karantinaya alındı - Haber 14:46: Selfie yapan kadın heykelinin elindeki telefon çalındı - Haber 14:45: İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ISESER2020 İstanbul Sempozyumu düzenlendi - Haber 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil - Haber 14:31: Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın - Magazin 13:41: Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı - Haber 13:28: 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı - Haberler