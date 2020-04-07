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ADANA Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren emekli polis, kurtarılamadı

Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren emekli polis, kurtarılamadıADANA'nın Kozan ilçesinde Abdullah Uçar (70), alışveriş için gittiği iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

07.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:19
Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren emekli polis, kurtarılamadı
ADANA'nın Kozan ilçesinde Abdullah Uçar (70), alışveriş için gittiği iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi Adnan Menderes Parkı civarında meydana geldi. Alışveriş yapmak için bir giyim mağazasına giren emekli polis Abdullah Uçar, fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Uçar, gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Abdullah Uçar, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda kalbi duran Uçar, İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne alınarak duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Adana Şehir Hastanesi'ne götürülen Uçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. ADANA Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren emekli polis, kurtarılamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, Adana, Polis, Güncel

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ADANA Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren emekli polis, kurtarılamadı
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