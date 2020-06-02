ADANA Altınları çaldılar, eğlence yaptıkları evde yakalandılar

Altınları çaldılar, eğlence yaptıkları evde yakalandılarADANA'da 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan (20) ile arkadaşı Enis Bakadur (20), takibe aldıkları Ali B.?nin hafif ticari aracının lastiğini bıçakla patlattı.

02.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:53
Altınları çaldılar, eğlence yaptıkları evde yakalandılar
ADANA'da 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan (20) ile arkadaşı Enis Bakadur (20), takibe aldıkları Ali B.?nin hafif ticari aracının lastiğini bıçakla patlattı. Bakadur cebindeki taşı, Ali B.?nin yolda 20 metre ilerledikten sonra durdurduğu aracına attı. Ali B.?nin dikkati dağılınca Akdoğan, ön koltukta bulunan çantadaki 50 gram altını çalarak kaçtı. Şüpheliler, bozdurdukları altınların parasıyla eğlence yaptıkları kiralık evde kıskıvrak yakalandı.
Olay, 29 Mayıs Cuma günü saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu Ali B. (51) işlem yapmak için özel bir banka şubesine girdi. Ali B. hafif ticari aracına dönüp yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra aracının lastiğinin patladığını fark etti. Aracını durduran Ali B., tanıdığı lastikçiyi cep telefonuyla arayarak yardım istediği sırada, aracının arka camına bir taş isabet etti. Ali B., taşın nerden geldiğine bakmak isteyince, bir genç araca yaklaşarak camdan uzanıp yolcu koltuğundaki çantanın içerisinden 20 bin lira değerindeki boyunluk, bileklikten oluşan set ve 4 adet altın yüzüğü çalarak kaçmaya başladı. Şüpheliler yolda bekleyen araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ali B.?nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, çevredeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, yüzlerini maskeyle kapattığı görülen iki şüphelinin, daha önce de 'yankesicilik', 'hırsızlık', 'yağma', 'kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan ile yakın arkadaşı Enis Bakadur olduğunu tespit etti. Enis Bakadur'un cebinden çıkardığı taşı Ali B.?nin aracına attığı, bu sırada arkadaşı Zeki Akdoğan'ın da ön koltukta bulunan çantanın içerisinden 50 gram altını çaldığı anlar, başka bir bankanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
EĞLENCE YAPTIKLARI YAKALANDILAR
Güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis, şüphelilerin merkez Seyhan ilçesine bağlı Barajyolu Mahallesi'nde ev kiraladıklarını belirledi. Bozdurdukları altının parasıyla kiraladıkları evde eğlence yaptıkları öğrenilen şüpheliler Zeki Akdoğan ile Enis Bakadur, ertesi gün sabah saatlerinde polisin yaptığı baskında kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgularında Bakadur'un suçlamaları reddettiği öne sürülürken, Akdoğan'ın ise 'Cezaevinden çıktığım için iş bulamadım. Hırsızlık yapmak istemiyordum. Evimiz kira, borcumuz var. Hırsızlık yapmak istemiyordum ancak mecbur kaldım. Enis taşı attı, ben de çantanın fermuarının açık olduğunu görünce altınları çaldım. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Zeki Akdoğan ve Enis Bakadur, sevk edildikleri adliyece tutuklandı. ADANA Altınları çaldılar, eğlence yaptıkları evde yakalandılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Güncel, Haber

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