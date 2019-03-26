Adana Ameliyathane Teknikerleri Sorunlarını Rap Klibiyle Anlattı

Ameliyathane teknikerleri sorunlarını rap klibiyle anlattı Adana
'da, görev tanımı ve atama sorunu yaşayan ameliyathane teknikerleri, seslerini duyurabilmek için rap şarkısı söyleyip klip çekti.
Adana ve Şanlıurfa
'daki ameliyat teknikerleri, sektörde yaşadıkları sorunlarını rap şarkısıyla anlattı. Bir grup genç tekniker, çektikleri klibi sosyal medyada paylaştı. Ameliyat teknikeri Onur Bengül, görev tanımlarının 'Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder' şeklinde olması nedeniyle engellerle karşılaştıklarını ve tanımın 'Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur' şeklinde değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bengül, Devlete atamamız da yapılmıyor. Bunun nedeni de hemşirelerin 2 aylık eğitimle bizim işimizi yapıp önümüzü kapatması. Biz 2 yıl eğitim alıyoruz ama gel gör ki ne devlette ne de özel hastanede iş bulabiliyoruz. Çektiğimiz kliple Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığı
'na sesimizi duyurmak istedikö dedi. Ameliyathane teknikeri Dilan Güven de, Personel Cetvel Dağılımı'nda yer almadıkları için iş bulamadıklarını, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
BU YIL SADECE 300 KİŞİ ATANDI
Ameliyathane teknikeri Nehriban Haykır ise Türkiye
'de 49 üniversitede 15 bin kişinin ameliyathane teknikeri olarak mezun olduğunu, ancak devlet hastanelerinin Türkiye genelinde bu yıl 300 alım yaptığını kaydetti. Teknikerler, görev tanımı ve atama sorunlarının aşılması için devlet yetkililerine çağrıda bulundu.
Şanlıurfa, Adana, Güncel
Kaynak: DHA