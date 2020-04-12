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Adana-Ankara Otoyolunda sokağa çıkma yasağı sessizliği

Güneydoğu ile Doğu Akdeniz Bölgelerini, İç Anadolu'ya bağlayan Adana-Ankara Otoyolu, salgın nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı yüzünden en sakin günlerinden birini yaşadı.

12.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:37
Adana-Ankara Otoyolunda sokağa çıkma yasağı sessizliği
Güneydoğu ile Doğu Akdeniz Bölgelerini, İç Anadolu'ya bağlayan Adana- Ankara Otoyolu, salgın nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı yüzünden en sakin günlerinden birini yaşadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının son gününde, Güneydoğu ile Doğu Akdeniz Bölgelerini, İç Anadolu'ya bağlayan ve şehirler arası yolculuk yapan araçların sıklıkla kullandığı otoyolda sessizlik hakim oldu.
Otoyolun yanı sıra Pozantı ilçesinden geçen Adana-Pozantı-Ankara Karayolu'nun da son derece sakin olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İç Anadolu, Ankara, Adana, Güncel
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