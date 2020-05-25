ADANA Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden oldu

Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden olduADANA'da bir dinlenme parkı içinde kurulan kedi evindeki anne kedi ve 6 yavrusunun köpeklerce öldürülmesi, tepkilere neden oldu.

25.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 00:00
Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden oldu
ADANA'da bir dinlenme parkı içinde kurulan kedi evindeki anne kedi ve 6 yavrusunun köpeklerce öldürülmesi, tepkilere neden oldu. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı (KİHAYKO) Metin Yıldırım, kedilerin, beslenmesi yasak cins köpeklerle insan eliyle öldürülmüş olabileceğini söyledi.
Olay, bugün merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki dinlenme parkında onlarca kedinin barındığı ve hayvanseverlerce beslendiği kedi evinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kedi evine gelen hayvanseverler, bir anne kedi ile 6 yavrusunu ölü halde bulunca büyük üzüntü yaşadı. Olay, sosyal medyada da paylaşılınca hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. İlk olarak kedilerin zehirlenerek öldüğünü düşünen hayvanseverler, daha detaylı incelediklerinde hayvanların üzerlerinde diş izlerine rastladı. Parkta güvenlik kamerası olmadığı için olayın nasıl yaşandığı konusunda net bilgi bulunmazken, KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, sokak köpeklerinin böyle bir şey yapamayacağını, beslenmesi yasak cins köpeklerle insan eliyle yapılmış olma ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.
Adana'da zaman zaman yasak ırk köpeklerin sahiplerinin komutlarıyla kedileri parçaladığı acı olayların yaşandığını hatırlatan Yıldırım, Tahminime göre birden fazla yasak ırk köpeğin saldırısı var burada. 6 kediyi bir köpeğin aynı anda öldürmesi mümkün değil. Yavru kediler daha anne sütünden kesilmemiş, gözleri yeni açılmış, yürümekte zorlanan yavrulardı. Çok acı bir durum bu. Geldiğimizde yüreğimiz parçalandı, vahşete düşüren bir görüntüydü. Sokak köpeklerinin bunu yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü bugüne kadar burada sokak köpeklerinin bir saldırısı yaşanmadı. Herhangi bir kedi ölümü yaşanmadı. Büyük ihtimalle parklara gelip, yasak ırk köpeklerini masum kedilerin üzerine saldırtan sadist ruhlu insanların yaptığını düşünüyorum diye konuştu.
KAMERA SİSTEMİ KURULMALI
Bayramın bitiminde ilgili kurumlara şikayette bulunacaklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti
Burada sabah 09.00'da olay olmuş. Polisle ilgili bir şey yok. Çünkü 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre yetkili kurum Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı birimler, Doğa Koruma ve Milli Parklar. Bayram sonrası onlarla görüşeceğiz ama başvurunun sonrasında bir sonuç almamız mümkün değil. Çünkü burada herhangi bir kamera sistemi yok. Sağımızda ve solumuzda 30 yıldır bitmek bilmeyen iki tane apartman inşaatı var. Buradaki gelişmeleri izleyebileceğim bir kamera sistemi mevcut değil. Seyhan Belediyesi'nin buraya çok acil bir kamera sistemi kurması lazım. Sonuçta burası park. İnsanlar da burada saldırıya uğrayabilir. İkincisi ise bu kediler için burada korunaklı, çitle çevrili bir alan yapılması lazım. Seyhan Belediyesi'ni bu konuda göreve davet ediyoruz. ADANA Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Adana, Anne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Gaziantep’te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka Haber
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Ali Babacan, ’Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?’ sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz Haber
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Haber
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Haberler››Güncel››ADANA Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:55: Mısır, Cezayir ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Haber 23:46: Bakan Koca'dan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı - Haber 23:44: Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti - Haber 23:42: Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı - Magazin 23:41: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı - Haber 23:38: Van'da kavga eden 13 kişiye toplam 41 bin 340 TL ceza - Haber 23:32: İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez - Haber 21:34: Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı - Haber 14:36: Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka - Haber