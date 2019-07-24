ADANA ANNENİN YÜREK BURKAN DRAMI

ADANA'da 15 yaşından beri uyuşturucu kullanan Fazıl Sayılır (34) motosikletini köprü üzerine bırakıp nehre atladı. Uyuşturucu bağımlısı Fazıl Sayılır suyun içinde kaybolurken, olay yerine gelen anne Aysel Sayılır (61), Bugün benim bayramım. Davul çalacağım, oğlum uyuşturucudan kurtuldu. Her gün 300 lira bulmaktan yorulmuştum diyerek gözyaşı döktü.Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Sabah yürüyüş yapan vatandaşlar, köprü üzerinde terk edilmiş vaziyette bir motosiklek ve elbiseler olduğunu görüp polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, motosikletin Fazıl Sayılır'a ait olduğu tespit ederek ailesine ulaştı. Olay yerine gelen Fazıl Sayılır'ın annesi Aysel ile babası Ramazan çocuklarının 15 yaşından beri uyuşturucu bağımlısı olouğunu söyleyerek intihar etmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine, bölgeye su altı ekipleri sevk edildi.DRAMI YÜREK BURKTUEkiplerin çalışmasını izleyerek gözyaşı döken anne, Annesi kurtuldu deyin. 15 yaşından beri oğlumla mücadale ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğin yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. En son kendisi, 'baba motor al' dedi. Motor alırsak, uyuşturucuyu bırakacağını söyledi. Bu motor onun sonu oldu. Oğlum mezarının başına bu motoru getirip koyacağım dedi. 4 çocuğu olduğunu ve Fazıl Sayılır'da bekar olduğunu belirten anne Aysel Sayılır, Hergün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Kolay kolay rüya görmem, dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. Her yerde polis vardı. Sabahta bu olay yaşandı. İçime doğmuş dedi. Polis, Fazıl Sayılır'ın cesedine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.