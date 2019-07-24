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ADANA ANNESİNİN KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEDİĞİ 3 KARDEŞ, 3 SAAT SONRA KURTARILDI

ADANA'da annelerinin kapıyı üzerlerine asma kilitle kilitleyip, hastaneye gittiği 3 kardeş, 3 saat sonra akrabaları tarafından kurtarıldı.

24.07.2019 13:31
ADANA ANNESİNİN KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEDİĞİ 3 KARDEŞ, 3 SAAT SONRA KURTARILDI
ADANA'da annelerinin kapıyı üzerlerine asma kilitle kilitleyip, hastaneye gittiği 3 kardeş, 3 saat sonra akrabaları tarafından kurtarıldı.
Olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Eda Y. çocukları A.Y. (3), A.Y.(2) ve 6 aylık M.Y.'yi, evde bırakıp hastaneye gitti. Annelerinin üzerlerine kapıyı asma kilitle kilitleyip gittiği çocuklar, demir korkuluk bulunan pencereye çıkıp, ağlamaya başladı. Çocukları fark eden çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Bu sırada komşular, ailenin akrabalarına ulaştı. Eve gelen aile yakınları, kapıyı açarak içeri girip, çocukları sakinleştirdi. Komşular, çocukların 3 saat boyunca evde yalnız kaldıklarını söyledi. Ayrıca anneyi çocukları sık sık evde yalnız bırakmakla suçladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. ADANA ANNESİNİN KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEDİĞİ 3 KARDEŞ, 3 SAAT SONRA KURTARILDI

Seyhan, Polis, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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