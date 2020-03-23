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ADANA Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgi

Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgiADANA'da, tespihçi Mustafa Şimşek (33), koronavirüs salgınından sonra antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihlere ilginin arttığını söyledi.

23.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:57
Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgi
ADANA'da, tespihçi Mustafa Şimşek (33), koronavirüs salgınından sonra antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihlere ilginin arttığını söyledi.
Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yaklaşık 13 yıldır tespih satan Mustafa Şimşek, dünya genelinde yayılan koronavirüsten sonra antibakteriyel özelliğiyle bilinen kuka meyvesinden yapılan tespihlerde satışların arttığını belirtti. Kuka meyvesinin Brezilya'da yetiştiğini ve atölyede yapılan işlemlerin ardından kuka tespihi üretildiğini söyleyen Şimşek, "Osmanlı Dönemi'nde kuka tespihleri 'elleri temiz olsun' diye mutfakta çalışanlara ve hekimlere çektirilmiş. Yani eskiye dayanan bir kültür bu. Biz hep tavsiye ediyorduk. Salgın haberlerinden sonra ilgi arttı" diye konuştu.
25 LİRADAN BAŞLIYOR
Kuka tespihlerinin fiyatının çeşitlerine göre değiştiğini ve 25 liradan başladığını söyleyen Şimşek, tespihin Türkiye'de bir aksesuar haline geldiğini ve her daim ilginin yoğun olduğunu kaydetti. Kuka tespihlere kadınların da ilgi gösterdiğini belirten Şimşek, "Bazıları kolye ya da bileklik kullanmak için da alıyor. Tabi elde çekmek daha iyidir" dedi.
Kuka tespihin eldeki bakterileri öldürdüğünü duyunca gelip satın aldığını söyleyen Nefes Tarhan ise koronavirüse karşı her türlü tedbiri almaya çalıştığını belirtti.
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ADANA Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgi

Kaynak: DHA

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ADANA Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgi
Etiketler : Mustafa Şimşek, Seyhan, Güncel

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