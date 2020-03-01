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Adana araca gizlenen 14 kilo 650 gram esrarı 'pars' buldu

Araca gizlenen 14 kilo 650 gram esrarı 'Pars' bulduADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Pars' ile yaptığı aramada gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.

01.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:38
Araca gizlenen 14 kilo 650 gram esrarı 'Pars' buldu
ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Pars' ile yaptığı aramada gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.
l Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu uygulama noktasında şüphelendiği hafif ticari oaracı durdurdu. araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Pars' ile yaptığı aramada gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınna sürücü Bilal Fatih O. (30) ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana araca gizlenen 14 kilo 650 gram esrarı 'pars' buldu

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


1.03.2020 11:20:32