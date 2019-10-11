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Adana aranan şüpheliler şafak baskınıyla yakalandı

Aranan şüpheliler şafak baskınıyla yakalandıAdana'da polis, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik yaptığı şafak vakti operasyonunda 4 kişiyi yakaladı.

11.10.2019 11:01
Aranan şüpheliler şafak baskınıyla yakalandı
Adana'da polis, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik yaptığı şafak vakti operasyonunda 4 kişiyi yakaladı.
Asayiş Şube ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ne yapılan şafak baskınına özel hareket polisleri destek verdi. Tespit edilen evlere giren ekipler, 4 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramadada 4 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca operasyon anı 'drone' kamerayla havadan görüntülendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana aranan şüpheliler şafak baskınıyla yakalandı

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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