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Adana arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü

Arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldüADANA'da, vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan İbrahim Eyi (79), eve dönüş yolunda otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

06.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:15
Arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü
ADANA'da, vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan İbrahim Eyi (79), eve dönüş yolunda otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi girişinde meydana geldi. Bir arkadaşının cenaze törenine katılan İbrahim Eyi, evine dönerken yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ezgi K. (28) yönetimindeki 34 BTN 428 plakalı otomobil, İbrahim Eyi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Eyi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Eyi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Ezgi K. ise gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
Adana arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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