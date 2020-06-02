ADANA Asker adaylarına koronavirüs testi

Asker adaylarına koronavirüs testiADANA'da, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından askere gidecek olan gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırdı.

02.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:46
Asker adaylarına koronavirüs testi
ADANA'da, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından askere gidecek olan gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme takvimi hayata geçirilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik celp döneminde açılmasının ardından silah altına alınacak gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hastane önünde uzun kuyruklar oluşturan gençlerin testlerinin negatif çıkmasının ardından silah altına alınacağı öğrenildi. Test yaptırmak için bekleyenler, "Testimiz negatif çıkarsa, belirlenen tarihte askere gidip vatani görevimizi yapacağız" dedi. ADANA Asker adaylarına koronavirüs testi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Seyhan, Güncel, Haber

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